La Nazionale "trema": Shaqiri positivo al coronavirus

SAN GALLO - Xherdan Shaqiri ha contratto il coronavirus. L'attaccante della nazionale elvetica, che si trova in ritiro a San Gallo in vista delle gare con Croazia (amichevole), Spagna e Germania (Nations League), è già stato posto in isolamento dal resto del gruppo.

Il calciatore del Liverpool, che sta bene e non ha alcun sintomo, era tornato in nazionale a oltre un anno dall'ultima apparizione (giugno 2019).

L'associazione elvetica di calcio sottolinea come le rigide misure protettive siano state scrupolosamente rispettate sin dall'inizio del ritiro. Si sta ora cercando di capire come procedere, in accordo con le autorità sanitarie.

Il medico della Nazionale ha nel frattempo confermato che le partite si svolgeranno regolarmente perché tutti gli altri giocatori sono risultati negativi.

