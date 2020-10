Bene, ma può andar meglio

LUGANO - Un altro pari ottenuto in rimonta, tutto si può dire ma non che questo Lugano non abbia carattere e qualità.

Il gusto del punto spremuto dalla sfida con il Sion, da un 2-2 comunque divertente, è però molto meno dolce di quello strappato a Zurigo. Al Letzigrund i bianconeri stavano colando a picco e sono riusciti a tornare a galla, a Cornaredo - contro i vallesani - hanno invece dato a lungo l’impressione di poter comodamente comandare le operazioni, salvo poi ritrovarsi in difficoltà. Colpa, se così si può dire, di un atteggiamento a volte troppo “passivo” e di qualche ingenuità dei singoli. Errori correggibili ma che fin qui sono costati cari. Il secondo giallo di Sabbatini a Zurigo, per esempio. O il goffo sbaglio d’attacco di Ardaiz e l’evitabile rigore causato da Guerrero contro i biancorossi.

Episodi, certo, che hanno tuttavia condizionato i risultati e la classifica del Lugano. Non le prestazioni però. Perché davvero raramente, nei primi 270’ minuti stagionali, i bianconeri non hanno provato a imporre le loro idee e il loro gioco. E altrettanto raramente non ci sono riusciti. Forse, questo sì, a volte non hanno spinto a fondo il piede sull’acceleratore, dimostrando di non credere appieno nei loro grandi mezzi. La realtà è che, compatti e rodati, i ticinesi rappresentano una bella sorpresa di quest’inizio di corsa. La graduatoria sarebbe potuta essere bellissima e invece è “solo” positiva. È comunque un ottimo punto di partenza: le premesse affinché l’annata diventi estremamente buona ci sono infatti tutte. Servono solo attenzione e, come dice mister Jacobacci, fiducia.

Ti-press (Samuel Golay)