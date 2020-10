Elmas ha il Covid-19: il big match fra Napoli e Juventus non avrà luogo

Il big match di Serie A in programma domani sera fra Napoli e Juventus - valido per il terzo turno di Serie A - non verrà disputato. Non c'è ancora l'ufficialità, ma dopo la positività al coronavirus di due giocatori partenopei - Eljif Elmas e Piotr Zielinski - la Asl ha disposto per tutta la rosa, compreso lo staff tecnico, una quarantena di 14 giorni, così gli azzurri non sono partiti per Torino.

Da segnalare che il Covid-19 è arrivato anche in casa Juventus. Due membri dello staff sono infatti risultati positivi agli ultimi tamponi. Non si tratterebbe però né di giocatori, né tecnici né medici.

keystone-sda.ch (CESARE ABBATE)