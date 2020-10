Scattata la quarantena

SAN GALLO - Renato Steffen non potrà rispondere alla convocazione di Vlado Petkovic per i tre match della Nazionale (contro Croazia, Spagna e Germania) in programma tra il 7 e il 13 ottobre.

Come comunicato dal suo club, il Wolfsburg, il 28enne esterno è infatti risultato positivo al coronavirus. Asintomatico, l’argoviese rimarrà in quarantena, saltando pure i prossimi impegni in Bundesliga.

keystone-sda.ch / STF (ORESTIS PANAGIOTOU)