Young Boys ai gironi, esce il Basilea. Brividi Milan, ma alla fine è festa

BERNA/BASILEA - Domani nei sorteggi dei gironi di Europa League ci sarà anche lo Young Boys. Sì perché i bernesi, nei playoff della seconda competizione europea a livello di club, si sono sbarazzati con un laconico 3-0 degli albanesi del Tirana. Hanno timbrato il cartellino Fassnacht (42') e Nsame con una doppietta (52' e 64').

Ai sorteggi di venerdì non ci sarà per contro il Basilea, battuto in casa per 3-1 dal CSKA Sofia. Ai renani - che hanno schierato per 90' il ticinese Padula - non è bastato il gol del vantaggio firmato su rigore da Arthur (54'). Negli ultimi 20' i bulgari hanno trovato un'accelerata micidiale, colpendo per ben tre volte con Rodrigues (72' e 88') e con Ahmedov (96').

Tra le altre da annotare che Rio Ave e Milan hanno dato vita a una partita interminabile, al termine della quale sono stati i rossoneri a festeggiare la qualificazione (3-2 il risultato finale).

Dopo aver chiuso i regolamentari sull'1-1 (sigillo di Saelemaekers per i milanesi, di Geraldes per i portoghesi), nei supplementari i padroni di casa hanno dapprima trovato il 2-1 con Gelson al 91', prima d'incassare il pari di Calhanoglu all'ultimissimo secondo su rigore. Nell'appendice dei penalty l'ha infine spuntata la squadra di Pioli, dopo una serie lunghissima di 12 rigori per parte...

keystone-sda.ch / STF (PETER KLAUNZER)