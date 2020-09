Il Bologna di Mihajlovic sbrana il Parma

BOLOGNA - Battuto all'esordio dal Milan, il Bologna si è prontamente riscattato nel secondo turno di Serie A. Di scena al Dall'Ara contro il Parma, gli uomini di Mihajlovic hanno vinto 4-1 il derby emiliano.

In vantaggio 2-0 all'intervallo grazie alla doppietta di Soriano (16’, 30'), il Bologna ha chiuso i conti nella ripresa con i gol di Skov Olsen (56') e Palacio (91'). Per gli ospiti - poi rimasti in 10 dal 76' per l'espulsione di Iacoponi - è risultato inutile il momentaneo 3-1 firmato da Hernani (67').

In classifica la truppa di Mihajlovic sale a quota 3 punti, il Parma è fermo a 0.

keystone-sda.ch (GIORGIO BENVENUTI)