Il San Gallo piega il Vaduz e si porta in testa alla classifica. Il Basilea s'inchina al Servette

VADUZ - Grande rivelazione dello scorso campionato, il San Gallo di Zeidler ha ricominciato con il piede giusto anche la nuova stagione. Nonostante alcune partenze di spessore - su tutte quelle di Itten e Demirovic - i biancoverdi hanno infilato il secondo successo in altrettante giornate. Vittoriosi all'esordio sul Sion, i sangallesi hanno piegato 1-0 anche il neopromosso Vaduz. Al Rheinpark è stata decisiva la rete di Ribeiro all'83'.

In classifica il San Gallo si trova ora al comando con 6 punti, sinonimo di primato in solitaria a +2 su Lugano, YB e Losanna. Proprio i vodesi hanno sfiorato quest'oggi il colpo nella tana del Lucerna, con il definitivo pareggio di Knezevic (2-2) giunto all'81'. In precedenza il Losanna aveva trovato la via del gol con Almada Monteiro (6') e Turkes (1-2 al 50'). Ad aprire le marcature era stato Schuerpf per i padroni di casa (1').

Continuano invece le difficoltà in casa Basilea, con i renani finiti ko sul campo del Servette. 1-0 il risultato finale, con il gol decisivo firmato da Schalk su rigore al 77'. In classifica il Basilea è fermo a quota 1 punto.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)