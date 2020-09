Toro addomesticato e infilzato

TORINO - L’Atalanta ha cominciato la nuova stagione esattamente nel modo in cui aveva terminato quella vecchia: vincendo, dando spettacolo e segnando tante reti.

Di scena in casa del Torino, la Dea ha dato prova di grandissimo carattere reagendo velocemente al vantaggio locale di Belotti (11’). Gomez e Muriel (in 10’) hanno infatti ribaltato il risultato, “apparecchiando” pure per il 3-1 di Hateboer (42’). Prima dell’intervallo Belotti ha accorciato le distanze per i granata che, però, ancora bucati da De Roon per il 4-2, a inizio ripresa hanno definitivamente alzato bandiera bianca.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DI MARCO)