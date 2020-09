Dopo la Champions il Bayern Monaco colloca in bacheca un altro trofeo

BUDAPEST - Il Bayern Monaco ha conquistato la seconda Supercoppa Europea della sua storia (la prima nel 2013). Dopo aver collocato in bacheca la Champions League soltanto un mese fa, i bavaresi si sono dunque ripetuti nella serata odierna, piegando il Siviglia - vincitore dell'ultima Europa League - con il punteggio di 2-1 dopo i tempi supplementari.

Alla Puskas Arena di Budapest - davanti a più di 15'000 spettatori - la strada è però iniziata in salita per i teutonici. Al 13' infatti gli spagnoli sono passati in vantaggio in virtù del rigore trasformato da Ocampos. La gioia dell'1-0 non è durata molto, poiché al 34' Goretzka ha trovato il pareggio (1-1).

Le due squadre hanno poi cercato di non scoprirsi troppo per cercare di colpire in contropiede, ma il risultato non è più cambiato nemmeno nel secondo tempo. Ai supplementari è poi stato sufficiente il guizzo di Martinez (104') per riportare in Germania il trofeo.

keystone-sda.ch (Laszlo Balogh)