Per il Lugano la prima è buonissima

LUGANO - La vittoria, la prestazione, il carattere: di motivi per sorridere, il primo Lugano 2020/21 ne ha parecchi.

Cominciare con il piede giusto la nuova stagione era - è - fondamentale. Per questo, quanto visto e quanto raccolto contro il Lucerna dell’ex Celestini ha di sicuro fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi bianconeri. Ora certi, messe da parte le parole e le supposizioni, che la “loro” squadra ha le qualità per firmare un campionato soddisfacente.

Più che i tre punti, comunque pietra angolare di ogni weekend giocato, contro gli svizzerocentrali i ticinesi cercavano conferme. Di avere raggiunto una condizione già buona, di aver conservato un po’ dello smalto mostrato nell’ultima parte dell’ultima avventura, di avere ancora delle colonne solidissime, di poter contare sugli ultimi arrivati… Dubbi insomma ce n’erano tanti. E tutti sono stati cancellati dai 90’ (abbondanti) di Cornaredo. In quelli i bianconeri hanno saputo dominare, creare e anche concretizzare. Più importante ancora, una volta trovatisi in inferiorità numerica per l’espulsione di Lungoyi, hanno dimostrato di saper stringere i denti e soffrire. Il gioco è stato a tratti frizzante, i singoli hanno risposto presente: Gerndt si è confermato, Bottani (forse) ritrovato, Sabbatini ha incantato e Maric, Kecskes e Daprelà hanno convinto. Osigwe e Guerrero poi, gettati nella mischia fin dal primo minuto, hanno dato risposte positive. Tutto perfetto? No, ma... tutto bene. Il primo passo è stato fatto. Ora si deve continuare con un cammino che si preannuncia comunque duro.

Ti-press (Samuel Golay)