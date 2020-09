La nazionale elvetica non è andata oltre al pareggio in trasferta

ZAPRESIC - Dopo aver ottenuto quattro successi in altrettanti incontri - validi per le qualificazioni a Euro 2022 - la selezione elvetica femminile non è andata oltre all'1-1 in Croazia. Per la cronaca la Rudelic aveva portato in vantaggio le padrone di casa al 3', dopodiché la Svizzera ha pareggiato i conti con Ramona Bachmann al 74' (50esimo sigillo per lei con la nazionale).

Nello stesso tempo il Belgio (15 punti) continua la sua marcia e - in virtù del 6-1 rifilato alla Romania - ha staccato le rossocrociate (13) di due lunghezze in vetta alla classifica del Gruppo H. Seguono Croazia (4), Romania (3) e Lituania (0).

Keystone, archivio