Liquidato l'Osijek: il Basilea sfiderà ora l'Anorthosis

Grazie al 2-1 rifilato ai croati dell'Osijek, il Basilea si è qualificato per il terzo turno preliminare, valido per le qualificazioni di Europa League. Con il ticinese Andrea Padula in campo per tutto il match, la truppa di Ciriaco Sforza ha colto il successo in virtù dei sigilli di Cabral (18') e Stocker (44'). Inutile ai fini del risultato la rete di Majstorovic (84'). Ora ci sono i ciprioti dell'Anorthosis.

Nello stesso tempo non c'è invece stata gloria per il Servette, sconfitto 1-0 dallo Stade de Reims (Berisha), mentre hanno vissuto una serata felice Wolfsburg, Milan e Tottenham. I tedeschi hanno liquidato 4-0 il Kukesi (in gol anche l'elvetico Mehmedi), gli italiani hanno prevalso sugli Shamrock Rovers 2-0 (Ibrahimovic e Chalanoglu), mentre gli inglesi si sono imposti 2-1 sul Lokomotiv Plovdiv per 2-1 (Kane, Ndombele).

keystone-sda.ch / STF (Darko Bandic)