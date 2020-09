Rissa, gravi accuse e veleni: «Sii uomo, razzista»

PARIGI - In campo è successo di tutto; fuori le polemiche si sono trascinate con tweet al veleno e tensione alle stelle. La sfida tra PSG e Marsiglia - 0-1, con i parigini ancora fermi a quota 0 punti dopo due giornate - è finita nel peggiore dei modi. L'atteso incontro doveva essere uno spot per la Ligue1, ma invece, con 14 ammonizioni e 5 espulsioni, si è trasformato in un bruttissimo spettacolo.

Il parapiglia finale, con Neymar tra i giocatori espulsi, è stato seguito da accuse di razzismo e non solo. Nel mirino Alvaro Gonzalez, difensore spagnolo del Marsiglia che, dopo un battibecco con Di Maria e alcune entrate che hanno fatto innervosire i parigini, avrebbe pure dato della "scimmia" a O'Ney innescando il caos.

«Per il VAR è stato facile cogliere la mia aggressività (Neymar è stato espulso, ndr), ma ora voglio vedere anche l'immagine del razzista che mi ha chiamato 'scimmia figlio di p******...'. Io vengo espulso e a lui cosa succede?». Il brasiliano, qualche ora dopo, ha rincarato la dose: «Non sei un uomo capace di riconoscere i tuoi errori. Perdere fa parte dello sport, insultare in modo razzista no. Non ti rispetto, sii uomo, razzista! Mi dispiace solo di non averlo colpito in faccia».

Insomma veleni e polemiche alle quali non si è sottratto lo stesso Gonzalez, che si è fatto sentire smentendo la versione del brasiliano. «Non c'è posto per il razzismo. A volte devi imparare a perdere e assumerti le responsabilità sul campo...».

