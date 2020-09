Si rischia, si spera

SCIAFFUSA - Consumate la (breve) pausa e le (poche) amichevoli, il Lugano torna a fare sul serio.

Questa sera (ore 19.30), i bianconeri saranno impegnati a Sciaffusa nei sedicesimi di finale di Coppa Svizzera per quella che sarà la prima partita ufficiale della loro stagione 2020/21. Sulla carta i favori del pronostico sono ovviamente per la truppa di mister Jacobacci (che potrebbe essere costretto a fare a meno dell’influenzato Maric); ambiziosi e protagonisti di una campagna acquisti importante, i gialloneri di Murat Yakin sono in ogni caso convinti di poter fare il colpaccio.

Per il Ticino la Coppa Svizzera non è in ogni caso solo “Lugano”: il fine settimana vedrà infatti scendere in campo pure Balerna (sabato, ore 17) e Chiasso (domenica, ore 16). Padroni di casa contro il Monthey (2. Lega interregionale), i nerazzurri hanno davvero la possibilità di allungare la loro avventura nel torneo. Dovranno essere perfetti certo; per passare il turno non servirà loro un miracolo. Estremamente difficile è invece il compito dei rossoblù: pur da padroni di casa, contro lo Zurigo le chance sono infatti pochine...

16esimi di finale

Questa sera

19.30 Sciaffusa(CL)-Lugano(SL)

Domani

16.00 Schötz(1.)-Sion(SL)

16.00 Tuggen(1.)-Winterthur(CL)

16.15 Stade Nyonnais(PL)-Losanna(SL)

16.30 Stade Lausanne(CL)-GC(CL)

17.00 Balerna(2.)-Monthey(2. Int.)

18.30 Aarau(CL)-Wil(CL)

19.00 Vevey (1.)-Köniz(PL)

Domenica

14.30 Schöftland(2. Int.)-Solothurn(1.)

15.00 Xamax(CL)-Kriens(CL)

16.00 Chiasso(CL)-Zurigo(SL)

16.00 Thun(CL)-Lucerna(SL)

TI-Press (foto d'archivio)