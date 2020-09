Una buona Svizzera ferma la Germania

BASILEA - Finita ko a Leopoli contro l’Ucraina nel primo impegno della Nations League, la Svizzera ha rialzato il capo e fermato la corazzata Germania sull'1-1 nel secondo match del Gruppo 4 (Lega A).

A Basilea, dopo un avvio sofferto in cui i tedeschi hanno spinto e trovato il meritato vantaggio - a segno Gündogan al 14’ favorito da una difesa elvetica un po’ troppo passiva -, la selezione di Petkovic è via via cresciuta.

Scossi dalla rete degli ospiti, Embolo e compagni hanno infatti saputo crearsi diverse occasioni già nella prima frazione. Prima Steffen, poco lucido a due passi da Leno, e poi Seferovic - con una conclusione malamente “ciccata” da posizione favorevolissima - hanno però fallito l’appuntamento con il gol.

Nella ripresa, dopo alcuni brividi dalle parti di Sommer, la Svizzera è tornata a premere e ha trovato l’affondo vincente. Al 58’, sugli sviluppi di una ripartenza magistrale, è stato Silvan Widmer - servito da un ispirato e pungente Embolo - ad infilare il punto dell’1-1 con una splendida conclusione mancina.

Pareggiati i conti la Nati ha preso ulteriore coraggio e provato nuovamente a graffiare, ma - complici anche alcune ripartenze non sfruttate al meglio - il punteggio non è più cambiato fino al triplice fischio.

In classifica la Svizzera si porta a quota 1 punto, mentre la Germania sale a 2. In vetta in solitaria si issa la Spagna (4), che questa sera ha travolto l'Ucraina 4-0 grazie alle reti di Sergio Ramos (doppietta), Fati e Ferran Torres. La selezione di Shevchenko resta ferma a quota 3.

SVIZZERA - GERMANIA 1-1 (0-1)

Reti: 14' Gündogan 0-1; 58' Widmer 1-1.

SVIZZERA. Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez (64' Zuber), Widmer, Sow (80' Aebischer), Xhaka, Benito, Embolo (72' Vargas), Seferovic, Steffen.

keystone-sda.ch / STF (PETER KLAUNZER)