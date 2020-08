Young Boys, è bis: ecco anche la Coppa Svizzera

BERNA - Bis dello Young Boys. Dopo aver conquistato il campionato i bernesi - vittoriosi 2-1 sul Basilea - si sono aggiudicati anche la Coppa Svizzera. Per il club della Capitale si tratta della settima coppa messa in bacheca, la prima dal lontanissimo 1987. Per il Basilea, invece, un altro boccone amarissimo di una stagione davvero fallimentare.

Che dire della gara? Superato un grosso spavento (colpo di testa velenoso di Fassnacht controllato da Nikolic al 12'), il Basilea ha accelerato nella seconda metà di primo tempo. Al 29' il Var ha dapprima annullato un gol di Stocker per fuorigioco. Il punto del vantaggio la formazione rossoblù l'ha poi trovato al 42': angolo di Frei sul quale è saltato più in alto di tutti Alderete che - di testa - ha infilato l'1-0.

In apertura di seconda frazione lo Young Boys è sceso in campo con ben altro piglio, realizzando al 50' il punto dell'1-1. Assist al bacio di Aebischer per Nasme e finale di Coppa sull'1-1. All'84' lo Young Boys ha avuto la grandissima occasione per vincerla, ma tra il colpo di testa di Hoarau e il 2-1 ci si è messo il palo alla destra di Nikolic. Il gol risolutore l'YB l'ha comunque trovato all'89', grazie a un tiro bellissimo partito dal piede di Spielmann.

Un traguardo storico per lo Young Boys, che non trovava la doppietta Coppa/campionato dal 1958!

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DELLA VALLE)