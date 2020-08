Minguella ha cambiato idea

BARCELLONA - "Per me Messi ha già una squadra e una chiara destinazione: l'Inter. In Italia pagano meno tasse rispetto ad altri posti, infatti vi è approdato anche Cristiano Ronaldo. A mio avviso sarà più difficile vederlo in Inghilterra, per quanto i suoi amici Agüero e Guardiola siano al City", queste le parole di Josep Maria Minguella, ex agente di Lionel Messi, espresse negli scorsi giorni.

Oggi la sua idea è cambiata. A Tuttomercatoweb, infatti, lo stesso Minguella ha ostentato sicurezza nell'affermare che l'argentino alla fine resterà al Camp Nou: «Mi sbilancio: per me oggi ci sono molte più possibilità che Messi resti al Barcellona fino al 2021 piuttosto che se ne vada subito. Il Barça ha già deciso e sono convinto che difenderà fino alla fine la sua scelta, Leo ha un contratto e neanche i suoi avvocati sono sicuri che possa trasferirsi già quest'estate senza il pagamento della famosa clausola da 700 milioni di euro».

La rottura di Messi con i catalani ha sorpreso solo in parte l'ex agente: «La mia lunga esperienza nel mondo del calcio mi ha insegnato che può sempre succedere di tutto. Cristiano Ronaldo alla Juventus ne è solo l'ultimo esempio, nel sistema calcio mai dire mai...».

