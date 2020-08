Ferito e umiliato, il Barça inizia la rivoluzione

BARCELLONA - Acque sempre più agitate in casa Barcellona, dove l'umiliazione patita in Champions ha dato il La a quella che potrebbe essere una vera e profonda rivoluzione. Mentre Messi prende tempo e valuta anche il clamoroso addio, il nuovo mister Ronald Koeman (subentrato a Setien) inizia a prendere le prime importanti decisioni.

L'allenatore olandese, stando all'emittente catalana "Rac1", ha chiamato oggi Luis Suarez per dirgli che per lui non c'è spazio e che «non rientra più nei piani della società». L'attaccante uruguaiano, che col Barcellona aveva un altro anno di contratto (più opzione), è stato "invitato" a fare le valigie e si lavora per la rescissione. Arrivato ai blaugrana dal Liverpool nel 2014, in questi anni Suarez ha giocato 283 match realizzando ben 198 gol (109 assist).

Nel frattempo, stando ai media spagnoli, anche Arturo Vidal ha già ricevuto una telefona in cui gli è stato comunicato il medesimo concetto. La stessa sorte dovrebbe toccare pure ad Ivan Rakitic e Samuel Umtiti.

keystone-sda.ch (Manu Fernandez)