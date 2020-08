Sfizi e lavoro per SuperMario

BRESCIA - Chiusa senza gloria l’esperienza nella sua Brescia, Mario Balotelli sta preparandosi per una nuova avventura.

Nonostante le bizze e gli eccessi, l'attaccante italiano ha infatti sempre mercato. Non lo cercano le big d’Europa, è vero; club anche importanti pronti a ricoprirlo di quattrini in ogni caso non mancano. È questo il caso del Nantes il quale, memore delle sue proficue esperienze a Marsiglia e Nizza, sta provando a riportare in Francia la punta italiana. Fuori dalla Ligue1, SuperMario ha estimatori in Romania (il Cluj ha messo sul tavolo un accordo pluriennale) e Turchia (il Besiktas non vuol fare economia). Possibile poi anche la firma con una franchigia di MLS - il richiamo dell’America è sempre forte - o di una società dell’amato Brasile.

Prima di scegliere, per avere il coltello dalla parte del manico, Balotelli ha però pensato a rimettersi in forma. Smaltiti i chilogrammi di troppo, regalo della quarantena, l’azzurro si è infatti impegnato nella ricerca di una forma decente. Certo non si è fatto mancare lo svago, con puntate sulle spiagge e serate nei locali, ma - almeno così pare - ha privilegiato la professione. L’unico grande sfizio che si è levato? I tatuaggi. Nelle ultime settimane il 30enne ha infatti aggiunto un po’ di inchiostro tra viso e testa. Un gorilla e una lettera sul collo, una croce, una piuma e la scritta “black power” sul viso… si è decorato insomma. Seguendo la moda. Ma lui, suo malgrado, è anche e soprattutto un influencer. Tutto (o quasi) gli è permesso...

Visualizza questo post su Instagram 🦍 ✝️M ✊🏾 🦅 @eros_inkerstattoo Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹 🇬🇭👨‍👧‍👦🦁 (@mb459) in data: 21 Ago 2020 alle ore 7:30 PDT

Keystone (foto d'archivio)