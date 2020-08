Il Paris Saint Germain stende il Lipsia e si qualifica per l'ultimo atto

Il PSG è la prima squadra finalista di Champions League. La compagine francese ha infatti liquidato il Lipsia con un netto 3-0, mettendo il risultato in cassaforte già nel corso del primo tempo.

A Lisbona Neymar e compagni hanno infatti impiegato soltanto 13' per portarsi in vantaggio con l'uomo della provvidenza Marquinhos - già in rete nel turno precedente contro l'Atalanta - e 42' per raddoppiare con Di Maria. A inizio ripresa coach Nagelsmann ha poi provato a recuperare il doppio passivo inserendo altri due giocatori offensivi - Forsberg e Schick - ma sono stati ancora i parigini a trovare la via della rete con Bernat, che ha di fatto fissato il risultato sul 3-0 finale al 56'.

Nella serata di domenica 23 agosto il PSG sfiderà all'ultimo atto la vincente fra Lione e Bayern Monaco, i quali scenderanno in campo domani (ore 21).

keystone-sda.ch (David Ramos / POOL)