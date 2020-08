PSG-Lipsia e quei mister dal passato comune

LISBONA - Tra questa sera e domani Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si qualificheranno per la finale di Champions League.

Questo ci si aspetta che “dicano” le semifinali della manifestazione guardando alla qualità delle rose, alla storia e al “peso” delle squadre ancora in corsa. Le altre due? La Cenerentola Red Bull Lipsia, che sfiderà i parigini, e il Lione, che se la vedrà con i bavaresi.

Tutti d’accordo? Non proprio. Giustamente. Questa stranissima - e a quanto sembra unica - final eight di coppa sta infatti raccontando verità diverse da quelle che molti si sarebbero aspettati. E se Manchester City, Atletico Madrid e Barcellona hanno già pagato a caro prezzo la loro supponenza e la loro forma non brillantissima, perché non mettere in conto nuove sorprese?

Il nuovo giro di giostra europeo ripartirà dall’incrocio tra il ricchissimo PSG targato Neymar e Mbappé - salvatosi solo in extremis contro l’Atalanta - e i tedeschi marchiati dalla bibita energetica. Oltre ai loro due fenomenissimi, i francesi possono contare su una rosa estremamente talentuosa, che vanta, tra i tanti, Sarabia, Icardi, Marquinhos e Thiago Silva. Quella parigina è insomma una carissima multinazionale, guidata da un Tuchel bravo ma non impeccabile. Le qualità individuali basteranno? Il Lipsia risponde con un gioco estremamente ordinato e produttivo, condotto benissimo da un mister giovane e quasi perfetto. Quel Julian Nagelsmann nato calciatore e diventato allenatore proprio grazie al collega che siederà a una ventina di metri da lui. L’incrocio che cambiò la vita al 33enne avvenne una dozzina d’anni fa ad Augusta e, seppur con divise e in un contesto diverso, si ripeterà questa sera. Varrà la finale, traguardo per il quale i sentimenti (almeno per 90') saranno messi da parte.

keystone-sda.ch (David Ramos)