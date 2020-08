«Con il Tottenham fuori per un centimetro»

LISBONA - C’è una grande favorita ma, visti i risultati che sta facendo registrare questa Champions League, non si può essere certi che passi. Eppure il Manchester City - per la gara di questa sera - sembra davvero imbattibile. Può perdere contro il Lione e mancare l’accesso alle semifinali di coppa?

Chi non si fida della truppa di mister Garcia è Pep Guardiola, che ancora gongola per il passaggio del turno ai danni del Real Madrid ma che - comprensibilmente - non vuol sentir parlare di passeggiata.

«Per noi è stato importante battere i re di questa competizione ma con il Lione… in una gara secca può succedere qualsiasi cosa. Non ci sono squadre favorite. Ci hanno detto che non eravamo maturi quando, contro il Tottenham (l'anno passato, ndr), abbiamo perso per un centimetro. Ma non è così. Ci aspettano 90’ di sofferenza ma siamo pronti. Siamo molto concentrati. Poi sarà il campo a dire se avremo meritato o meno».

keystone-sda.ch (Franck Fife)