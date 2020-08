Lugano: la prima amichevole il 22 agosto

LUGANO - Nemmeno il tempo di lasciarsi alle spalle l'ultimo campionato che è già tempo di pensare a quello che verrà, al via tra un mese.

Il Lugano riprenderà la preparazione in vista della prossima stagione lunedì 17 agosto. Alcuni giocatori reduci da infortuni o che non hanno giocato da tempo - specifica il club bianconero - hanno già ripreso l’attività in questi giorni per farsi trovare pronti con i compagni.

Nel frattempo lo staff tecnico ha fissato tre partite amichevoli:

- Sabato 22.08.2020, ore 11:00, a Sementina: Sementina vs FCL

- Mercoledì 26.08.2020, ore 18:00, allo Stadio Comunale – Bellinzona: AC Bellinzona vs FCL

- Sabato 29.08.2020, ore 11:00, allo Stadio Cornaredo – Lugano: FCL vs FC Chiasso

Per sabato o domenica 5/6 settembre è probabile l’organizzazione di un ulteriore test con avversario da definire.

TiPress