Atletico Madrid: due giocatori positivi al coronavirus

Due calciatori dell'Atletico Madrid sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta di una situazione difficile da preventivare per la società madrilena che sarà impegnata nella Final Eight di Champions League a Lisbona

Ricordiamo che i Colchoneros affronteranno il prossimo 13 agosto il Lipsia nella sfida valida per i quarti di finale, anche se attualmente ci sono molti dubbi. I due giocatori in questione - la cui identità non è stata resa nota nel comunicato emesso dalla società - sono stati isolati nelle rispettive abitazioni. Nello stesso tempo è stato attivato il protocollo d'azione corrispondente previsto per questi casi, che richiede che vengano effettuati nuovi test PCR sulla prima squadra e sui membri della spedizione di Lisbona, così come sui contatti più stretti dei casi positivi.

Tutto questo implica alcuni cambiamenti nei programmi di formazione, nella struttura, nello sviluppo di viaggi e alloggi nella capitale portoghese. Il club coordinerà i nuovi programmi con la UEFA e non appena ci sarà un nuovo piano sarà reso pubblico.

