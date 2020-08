Ringhio-boys encomiabili ma se s'accende Messi...

First leg (1-1), agg (4-2).

Venue: Camp Nou.

Turf: Natural.

Capacity: 99,354.

Referee: Cuneyt Cakir (TUR).

Home Manager: Quique Setien (ESP).

Away Manager: Gennaro Gattuso (ITA).

History: 0W-1D-0W.

Goals: 1-1.

Age: 25.8-27.9.

Sidelined Players: BARCELONA - Arturo Vidal (Indirect card suspension), Sergio Busquets (Yellow card suspension), Martin Braithwaite (No eligibility), Samuel Umtiti (Knee), Jean-Clair Todibo (Groin).

NAPOLI - Amin Younes (No eligibility), Ku00e9vin Malcuit (No eligibility).