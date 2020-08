Juve aggrappata al suo fenomeno

TORINO - Archiviati i campionati e il primo giro di Europa League, sarà la Champions League a saziare i palati - non sempre fini - dei calciofili accaniti.

Interrotto a metà del primo turno a eliminazione diretta, il torneo riprenderà questa sera, con Manchester City-Real Madrid e Juventus-Lione, la sua corsa verso la final eight di Lisbona. Già sicure del viaggio portoghese Red Bull Lipsia, Atletico Madrid, Atalanta e PSG, domani sera si disputeranno poi gli ultimi due ottavi: Barcellona-Napoli e Bayern-Chelsea.

Che spettacolo ci si deve attendere? È calcio d’agosto, un agosto al quale i protagonisti del pallone europeo arrivano spompati dopo il tour de force post lockdown. È in ogni caso sempre calcio di lusso, prestigioso, scintillante come la coppa dalle grandi orecchie che sarà consegnata tra un paio di settimane a Lisbona. E a Lisbona non vuole, non vorrebbe, mancare il più famoso tra i portoghesi, quel Cristiano Ronaldo che, indemoniato, dovrà condurre la “sua” Vecchia Signora fuori dalle grinfie del Lione. I francesi hanno vinto 1-0 l’andata ma poi hanno praticamente smesso di giocare partite ufficiali. La loro freschezza avrà la meglio? O peserà di più la loro poca abitudine ai ritmi “competitivi”? Il risicato ma sempre pesante vantaggio costruito in casa basterà loro per uscire indenni dallo Juventus Stadium o, pur senza spettatori, l’impianto bianconero li bloccherà con il suo miedo escenico? Difficile prevedere quale sarà il risultato. Più facile ipotizzare la “maretta” negli uffici del club torinese, se la qualificazione dovesse sfuggire. E gli altri ottavi? Vinta l’andata in trasferta, il City dell’affamatissimo Guardiola non dovrebbe avere problemi in casa contro il Real. E neppure il Bayern con il Chelsea. Barça-Napoli? A Gattuso &Co servirà l’impresa...

keystone-sda.ch / STF (Antonio Calanni)