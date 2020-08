Scoppola per il GC, il Vaduz allo spareggio

ZURIGO - Tonfo casalingo per il Grasshopper. Le Cavallette - battute in casa per 6-0 dal Winterthur (doppiette per Mahamid e Sliskovic e gol di Ltaief e Da Silva) - hanno chiuso il campionato cadetto al terzo posto fallendo così l'obiettivo di tornare immediatamente in Super League.

Allo spareggio contro Thun o Sion (lo scopriremo domani...) ci andrà il Vaduz, che ha chiuso la stagione con una sconfitta "dolcissima" per 2-1 a Kriens. Alla squadra del Principato non è bastato il punto iniziale di Sutter, in seguito l'autogol di Simani e la rete di Tadic hanno capovolto la contesa.

Dal canto suo il Chiasso, impegnato al Riva IV, ha spedito agli archivi un campionato deludente con una vittoria per 3-1 sullo Stade Losanna. Decisiva la sontuosa tripletta di Antunes Gomez, alla quale per i vodesi ha risposto il solo Mbuyi.

Nelle altre due gare di giornata Losanna-Wil 5-3 e Sciaffusa-Aarau 2-4.

keystone-sda.ch (ALEXANDRA WEY)