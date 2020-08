L'Inter piega la Dea e chiude seconda, Juve rimontata e battuta dalla Roma

BERGAMO - Domani arriveranno gli ultimi verdetti - atteso quello in zona retrocessione con Lecce e Genoa a giocarsi il tutto per tutto -, ma questa sera la Serie A ha già proposto la prima metà della 38esima e ultima giornata.

Di rilievo il successo dell'Inter di Conte, che a Bergamo ha superato 2-0 l'Atalanta grazie alle reti di D'Ambrosio (1') e Young (20'). In classifica i nerazzurri (82 punti) difendono definitivamente il secondo posto. La Dea è terza con 78, mentre la Lazio - battuta questa sera a Napoli (3-1) - è quarta (78). Per i biancocelesti da segnalare comunque la rete di Ciro Immobile, vincitore della Scarpa d'Oro e salito a quota 36 gol in stagione (eguagliato il record di Higuain).

Tra le altre sfide spicca il ko interno della Juve, battuta 3-1 dalla Roma. Avanti grazie a Higuain, la Vecchia Signora - con la testa al match col Lione, dove però non arriverà di certo col morale al massimo dopo le ultime uscite - ha subito la rimonta giallorossa. Per gli uomini di Fonseca a segno Kalinic e Perotti (doppietta).

Ha chiuso in bellezza il Milan di Pioli, che a San Siro ha liquidato 3-0 il Cagliari. In vantaggio grazie a un autogol di Klavan, il Diavolo ha chiuso i conti col solito Ibrahimovic (2-0 al 55') e Castillejo. Il bomber svedese, che nel primo tempo ha anche sbagliato un rigore, è stato il grande protagonista dalla ripresa post Covid e ora attende il meritato rinnovo.

Da segnalare infine il pareggio per 1-1 tra il Brescia (già retrocesso) e la Sampdoria di Ranieri. Per i doriani rete di Léris, per le Roninelle a segno Torregrossa su rigore.

keystone-sda.ch (Giuseppe Zanardelli)