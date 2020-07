«Il Servette senza tanti titolari? Non cambia niente per noi»

LUGANO - Il Lugano sin qui ha solo accarezzato la salvezza matematica. Questa potrebbe arrivare domani sera, anche in caso di sconfitta contro il Servette: basterebbe infatti che una tra Sion (in casa con lo Young Boys) e Thun (in casa con il Basilea) non ottenga la posta piena. Meglio però pensare a ottenere il punticino che manca, senza guardare la concorrenza. Per la sfida contro i ginevrini Maurizio Jacobacci ritroverà Maric, Covilo resta in forse e Holender è ancora out. Janga e Gerndt sono pronti a giocare dal primo minuto.

Il Servette - che da martedì è certo della qualificazione europea - giungerà in Ticino senza nove titolari: «Non cambia niente per noi, dovremo andare in campo motivati per vincere la partita e chiudere il campionato. Poter tirare il fiato un giorno e mezzo dopo Basilea ci ha fatto bene, soprattutto per rigenerarci mentalmente».

Il beffardo pareggio di Basilea com'è stato accolto dai ragazzi? «Devono essere soddisfatti della prestazione, soprattutto dal punto di vista offensivo. In difesa, invece, non siamo stati così bravi e furbi: subire quattro gol sono tanti. Siamo in grado di difendere molto meglio e questo lo sappiamo, spero di vedere una squadra più attenta con il Servette».

In generale come valuta l'allenatore bianconero il percorso dei suoi nelle gare post coronavirus? «Nei momenti importanti la squadra ha sempre reagito bene, dopo la pausa non abbiamo infatti mai perso due gare di seguito. Attualmente siamo imbattuti da sei turni, spero che domani il livello di concentrazione sia massimo. Vogliamo trovare subito il gol per poi gestire la partita».

I punti che vi separano dal quarto posto sono soltanto 8. C'è rammarico? «È vero, abbiamo lasciato troppi punti per strada. Mi vengono in mente le partite con Lucerna e lo stesso Basilea, gare che dovevamo vincere. Sicuramente il quarto posto era alla nostra portata, ma se siamo settimi è perché qualcosa non è funzionato sempre bene. Soprattutto negli ultimi minuti delle partite ci vuole più attenzione».