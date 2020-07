Real toccato dal Covid-19: positivo Mariano Diaz

Dalla Spagna arriva la notizia di un caso di Covid-19 in casa Real Madrid, con Mariano Díaz risultato positivo al test e già in isolamento domiciliare. L'attaccante, di conseguenza, non ci sarà per la sfida di Champions del 7 agosto contro il Manchester City, dove i Blancos cercheranno di ribaltare la sconfitta interna per 2-1. Nel frattempo il resto della squadra - dopo il mini congedo che ha seguito la vittoria della Liga - ha ripreso ad allenarsi regolarmente.

Ecco il comunicato del club:

"Dopo i test al Covid-19 eseguiti individualmente ieri sulla nostra prima squadra di calcio dallo staff medico del Real Madrid, il nostro giocatore Mariano è risultato positivo. Il giocatore è in perfetta salute e sta seguendo il protocollo sanitario di isolamento a casa sua".

keystone-sda.ch (Rodrigo Jimenez)