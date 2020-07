Sampdoria battuta: la Juve può festeggiare

TORINO - Dopo aver sciupato il primo match point - perdendo a sorpresa giovedì contro l'Udinese - la Juve non si è lasciata scappare il secondo.

Vincendo per 2-0 su una Sampdoria più che tranquilla la Vecchia Signora si è così messa in tasca il nono scudetto consecutivo, aggiungendo un nuovo trofeo alla sua ricca bacheca con due giornate d'anticipo. In attesa della Champions, competizione nella quale CR7 e compagni - che devono ancora superare il Lione negli ottavi - puntano ad arrivare in fondo.

Il vantaggio l'ha firmato al settimo minuto di recupero del primo tempo Cristiano Ronaldo: il portoghese ha raccolto un invito a nozze di Pjanic al termine di uno schema micidiale su punizione. Il punto della sicurezza è arrivato poi al 67', quando Bernardeschi ha spedito in rete un pallone non trattenuto da Audero dopo una conclusione dell'onnipresente Ronaldo. Nel finale quest'ultimo ha infine sbagliato un rigore, la sua conclusione si è stampata sulla traversa.

Da annotare che durante il confronto la Juventus ha perso per infortunio De Ligt e Dybala: le loro condizioni andranno valutate nelle prossime ore.

keystone-sda.ch / STF (Antonio Calanni)