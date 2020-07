La Lazio espugna Verona

VERONA - Vittoria in rimonta per la Lazio, abile a vincere con un eloquente 5-1 sul campo del Verona. I biancocelesti non si sono scomposti dopo aver incassato il gol di Amrabat su rigore, rispondendo con Immobile (tripletta, due dei quali dagli 11 metri), Milinkovic-Savic e Correa. Questi tre punti hanno permesso alla squadra di Inzaghi di agganciare al terzo rango l'Atalanta a quota 75 punti.

All'Olimpico la Roma ha sconfitto 2-1 la Fiorentina: i giallorossi hanno segnato in entrambe le occasioni su penalty con Veretout, in mezzo la rete Viola di Milenkovic. Con questa affermazione la squadra di Fonseca, quinta, ha allungato a +4 sul Milan e a +5 sul Napoli.

Dal canto suo il Lecce ha perso una grande occasione per ottenere punti pesanti in ottica salvezza. I pugliesi sono stati sconfitti 3-2 a Bologna (reti di Palacio, Soriano e Barrow per gli uomini di Mihajlovic, di Mancosu e Falco per gli ospiti).

Nelle altre due gare Cagliari-Udinese 0-1 (Okaka) e Spal-Torino 1-1 (D'Alessandro per i padroni di casa, Verdi per i piemontesi).

