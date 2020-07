Il San Gallo è ancora vivo e tiene sulle spine l'YB

ZURIGO - Il San Gallo è ancora vivo! La batosta subita tre giorni fa dal Basilea (5-0) è finita nel dimenticatoio, grazie al successo ottenuto questa sera sul campo dello Zurigo per 3-1. L'affermazione del Letzigrund ha permesso ai biancoverdi di restare in corsa per il titolo, portandosi a -2 dalla capolista Young Boys, in campo domani allo Stade de Suisse contro il Lucerna.

I ragazzi di Zeidler si sono costruiti la vittoria con le reti di Quintillà su rigore (2'), Itten (48') e Guillemenot (75'), mentre i tigurini hanno timbrato il cartellino con Kololli (16').

keystone-sda.ch (ALEXANDRA WEY)