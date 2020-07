Nella giornata di domenica (ore 16) il Lugano sarà di scena al St. Jakob Park di Basilea, per disputare la 34esima giornata di Super League. I bianconeri sono reduci dal successo maturato qualche giorno fa a domicilio contro lo Zurigo e sono attualmente settimi in classifica (40 punti), sei lunghezze in meno rispetto al Servette, quarto (46), che occupa l'ultima posizione utile per conquistare un posto in Europa.

Per l'occasione Maurizio Jacobacci potrà contare sui servigi di Holender e forse anche su quelli di Gerndt e Janga. «Oggi Alexander si è allenato con il gruppo, ma sapremo soltanto domani se farà parte dei 18 giocatori convocati per Basilea», ha analizzato proprio il tecnico dei ticinesi nella consueta conferenza stampa pre-partita. «Dal canto suo Janga ha lavorato separatamente, ma sta meglio e anche per quanto riguarda la sua situazione dovremo decidere attentamente se fargli fare il viaggio. Non dovremo nemmeno sottovalutare il match delicato del 31 luglio contro il Servette, vogliamo arrivarci prontissimi. Holender? Rientra come attaccante di ruolo e questo farà bene al gruppo. Maric è invece fortemente in dubbio in seguito al risentimento all’adduttore che ha rimediato contro lo Zurigo».

In questa stagione Sabbatini e compagni hanno dimostrato di essere molto a loro agio a Cornaredo, ma lo stesso non si può dire per le trasferte. «Dobbiamo sempre stare attenti e concentrati, in particolare sulle palle inattive, il nostro vero e proprio punto forte. È fondamentale sapere con precisione come posizionarci in campo e capire dove andrà il pallone, anticipando la corsa verso ogni lancio. Il pensiero deve essere: “Ok, adesso arriva la palla e faccio gol”».

L'ultima battuta d'arresto nello stadio amico risale allo scorso 10 novembre proprio al St. Jakob Park di Basilea (0-3). «I renani sono indubbiamente un buon gruppo, ma poi dipende sempre tutto dalle caratteristiche dell'avversario che hai di fronte. Dovremo essere in grado di non farli giocare come vogliono e creare loro dei dubbi. Non pensiamo assolutamente che il risultato sia scontato, andremo a Basilea per creare una picola sorpresa, anche se siamo consapevoli che dovremo rendere al massimo per conquistare punti. L’attitudine sarà fondamentale e con la voglia necessaria tutto sarà possibile».

TiPress, archivio