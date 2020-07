La Juve perde e fallisce il primo match point

La 35esima giornata di Serie A non ha sorriso alla Juventus, sconfitta 2-1 in trasferta contro l'Udinese. Al vantaggio iniziale firmato da De Ligt (42'), hanno risposto nella ripresa Nestorovski (52') e Fofana (92').

La formazione bianconera ha così perso la grande occasione di collocare in bacheca il nono campionato consecutivo. A tre turni dal termine la truppa di Sarri è comunque sempre saldamente in vetta con 80 punti, sei lunghezze in più dell'Atalanta (74) e sette in più dell'Inter (73).

keystone-sda.ch (GABRIELE MENIS)