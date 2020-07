Il Como sogna Balotelli: «Ci siamo seduti per parlarne»

COMO - In un primo momento sembrava una semplice "boutade", una bomba tra le tante e immancabili voci di calciomercato, ed invece tra Mario Balotelli e il Como potrebbe nascere qualcosa di più concreto. Destinato a lasciare il Brescia dopo un'annata tempestosa e da dimenticare, l'attaccante - che ad agosto compirà 30 anni - deve trovare una nuova sistemazione per cercare di rilanciarsi per l'ennesima volta in carriera.

A confermare la possibilità di un suo approdo al Como ci ha pensato quest'oggi l'amministratore delegato dei lariani, che ha parlato in un'intervista concessa a "La Provincia di Como".

«C'è stato un contatto tra le parti, i rappresentanti di Balotelli si sono seduti al tavolo per ascoltarci - ha rivelato l'ad Michael Gandler - Di più ora non posso dire...». Insomma una dichiarazione che non lascia molto spazio ai dubbi: il Como ci spera anche se non mancano i nodi da sciogliere. In primis l'ingaggio del giocatore - assistito da Mino Raiola e abituato a cifre faraoniche -, in secondo luogo il ridimensionamento a cui andrebbe incontro. Passare dalla A alla C nel giro di un'estate avrebbe davvero del clamoroso...

keystone-sda.ch (SIMONE VENEZIA)