Mancano i soldi: la SFL annulla la serata di gala

A causa della situazione attuale legata al coronavirus, soprattutto a livello finanziario, la Swiss Football League ha deciso di non organizzare la SFL Award Night, serata di gala in cui si consegnano i riconoscimenti individuali e di squadra per quanto concerne Super e Challenge League. L'evento avrebbe dovuto avere luogo nel mese di gennaio del 2021.

Nonostante questo, per poter onorare come si deve i migliori giocatori dell'anno civile 2020, la SFL ha deciso di consegnare comunque i premi in questione in un contesto diverso. Ricordiamo che la SFL Award Night è stata ideata nel 2014.