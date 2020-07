Cinquina dello Young Boys allo Zurigo

La 32esima giornata di Super League - fra Zurigo e Young Boys - è terminata 5-0 in favore dei bernesi. Per la compagine della Capitale tripletta di Nsamé (42', 48' e 59'), reti di Sulejmani (33') e Spielmann (73').

Da segnalare che per l'occasione Magnin ha ritrovato diversi titolari in seguito alla quarantena che aveva dovuto sottoporsi tutta la squadra tigurina.

In attesa delle altre partite l'YB è passato momentaneamente in vetta alla classifica con 64 punti, due lunghezze in più del San Gallo che deve però ancora scendere in campo.

keystone-sda.ch (WALTER BIERI)