Il Lugano affila gli artigli: punti salvezza in palio a Sion

SION - Dal Thun al Sion, da Cornaredo al Tourbillon, col medesimo obiettivo e un denominatore comune: continuare a muovere la classifica per tenere a distanza di sicurezza chi sta dietro e fare un altro passo verso una serena salvezza. Questa, in estrema sintesi, la missione del Lugano di Maurizio Jacobacci, che dopo il sudato pareggio interno acciuffato in extremis contro i bernesi (ottavi e lasciati a -7), si prepara alla trasferta in Vallese.

Rimontato con grinta e carattere il Thun - evitando di venir risucchiati nel pieno della bagarre contro la retrocessione - i bianconeri sono attesi da un'altra sfida delicata. Un risultato positivo contro l'affamato Sion di Tramezzani, quando ormai mancano solo cinque giornate al termine, rafforzerebbe in maniera (quasi) granitica la posizione dei ticinesi (settimi in solitaria).

All'appuntamento del Tourbillon il Lugano arriverà con un giorno in più di riposo - match spostato da sabato a domenica dopo il caso di Covid che ha colpito lo Xamax -, ma dovrà fare a meno del suo capitano. Ammonito proprio nel finale dell'ultimo incontro, Sabbatini deve scontare un turno di squalifica.

I precedenti stagionali - in questo campionato iniziato lo scorso 21 luglio e divenuto infinito a causa della pandemia... - sono in parità. Una vittoria a testa e un pareggio 0-0 maturato proprio prima dello stop (era il 23 febbraio).

Tra le altre sfide in agenda nel weekend spicca il match della Stockhorn Arena, dove il Thun - terzultimo e a caccia di punti salvezza - cercherà di sgambettare il San Gallo di Zeidler, che sogna il titolo ed è intenzionato a proseguire la sua corsa in vetta alla classifica.