Tre gol fatti e subiti contro il Sassuolo

SASSUOLO - Non convince e nemmeno vince. Con il suo lento peregrinare, la Juventus si sta in ogni caso avvicinando allo scudetto. Il nono consecutivo. L’ennesima prestazione rivedibile, condita da un risultato - un 3-3 - che ha portato in dote un punto pesante, la Vecchia Signora l’ha fornita in casa di un Sassuolo invece pimpante.

Velenosissimi in avvio (gol di Danilo e Higuain in 12’), i bianconeri si sono spenti alla distanza, subendo la rimonta dei padroni di casa i quali, con Djuricic, Berardi e Caputo, sono saliti fino al 3-2. La rete del definitivo pareggio l’ha siglata Alex Sandro al 64’.

Di un pari deludente si è dovuta invece accontentare la Lazio, fermata sullo 0-0 (esterno) dall’Udinese e ora a tiro di un’Inter che scenderà in campo giovedì a Ferrara contro la Spal.

Un successo, nella 33esima giornata di campionato, lo hanno invece centrato Roma e Fiorentina. I giallorossi hanno piegato 2-1 il Verona, avvicinandosi alla qualificazione alla prossima Europa League. I viola hanno invece ingrassato una classifica magra andando a imporsi 1-3 a Lecce.

