Un giocatore dello Xamax positivo al Covid-19

Dopo aver giocato lo scorso 7 luglio contro lo Zurigo - che ha annunciato dieci casi positivi al coronavirus, fra staff, giocatori e presidente - il Neuchâtel Xamax aveva deciso di sottoporre i suoi giocatori a un primo test venerdì. I risultati si sono rivelati negativi per tutti, ma dopo la seconda sessione di test la situazione è cambiata: un neocastellano ha infatti contratto il Covid-19.

La società ha comunicato che l'atleta in questione, la cui identità rimarrà segreta, non era comunque sceso in campo in occasione delle ultime due partite di campionato, contro Thun e Zurigo. I neocastellani sono in attesa della decisione del medico cantonale.

😔 #Xamax a le regret d'annoncer qu'un de ses joueurs a été testé positif au coronavirus. Le club attend les instructions du médecin cantonal et de la Swiss Football League.https://t.co/QuXXNdFiqJ — Neuchâtel Xamax FCS ❤️🖤 #PourNosCouleurs (@XamaxFCS) July 14, 2020

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)