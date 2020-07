Lascia il match al 45' per andare... in quarantena

Stando alla Lega portoghese di calcio, André Moreira - estremo difensore del Belenense, che milita nel massimo campionato lusitano - è stato obbligato a lasciare il match al 45' in occasione della sfida contro il Moreirense (0-1), per andare in quarantena.

Il 24enne era in panchina, riserva del titolare Koffi con il quale si è spesso alternato. A metà incontro è però arrivato l’ordine da parte dell'autorità sanitaria nazionale di andare direttamente in isolamento.

Secondo la stampa locale la quarantena sarebbe dovuta alla positività del terzo portiere Joao Monteiro, con il quale Moreira avrebbe condiviso la stanza. Il giocatore era risultato negativo ai test effettuati tre giorni prima della partita - ragion per cui si era comunque seduto in panchina per 45 minuti - ma non avrebbe rispettato il distanziamento sociale.