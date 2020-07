Alcoltest non superato per 0,04 grammi per litro

MILANO - È un periodo difficile, questo, per Marcelo Brozovic, finito nei guai per aver confuso acceleratore e freno.

Come tutto il gruppo nerazzurro, il centrocampista dell’Inter ha premuto sul freno quando sceso in campo. Risultato? Nelle ultimissime giornate, a causa di troppi passi falsi, ha visto sfumare definitivamente il sogno-scudetto. Il croato ha però avuto grattacapi pure fuori dal rettangolo di gioco, pigiando l’acceleratore nel momento sbagliato. Nella notte tra giovedì e venerdì il 27enne di Zagabria ha infatti “bruciato” un rosso in Piazza Cantore a Milano. Fermato dai carabinieri, il calciatore non se l’è cavata con una ramanzina o una multa. Risultato positivo all’alcoltest (0,54 grammi di alcol per litro di sangue, appena oltre il legale 0,50) e al volante di un veicolo con targa tedesca nonostante lui risieda in Italia da tempo (la sua Rolls Royce Cullinan è intestata a una società bavarese), si è infatti visto ritirare la patente.

Keystone (foto d'archivio)