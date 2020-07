Il Basilea stende l'YB e fa felice il San Gallo

BASILEA - Sfida scoppiettante e d'alta classifica al St. Jakob, dove il Basilea ha superato 3-2 l'YB per la felicità del San Gallo, che domani potrà prendesi la vetta in solitaria.

Partenza perfetta dei renani, che al 13' sono passati in vantaggio con una bella conclusione di Campo. Ad inizio ripresa è salito in cattedra il solito Cabral, autore del 2-0 al 48' e del 3-0 al 61' con una precisa incornata. Sfida finita? Tutt'altro.

Accorciate le distanze al 66' con Nsame - bomber al rientro dopo la squalifica -, l'YB ha trovato anche il 3-2 già al 70' grazie a Fassnacht. Rimasti in 10 all'81' per l'espulsione di Aebischer, i gialloneri hanno comunque continuato a spingere alla ricerca del pareggio, procurandosi un'occasione d'oro in pieno recupero. Il rigore, assegnato dall'arbitro Scharer per fallo di Omlin, è però stato fallito da Sulejmani (parata del portiere rossoblù).

In classifica il Basilea sale a quota 52 punti, mentre l'YB resta a 58 come il San Gallo, che domani fa visita al Servette.

keystone-sda.ch (GEORGIOS KEFALAS)