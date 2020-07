«Covid-19? Non vorrei essere nei panni della SFL»

LUGANO - Uscito con un punto sudato e meritato dal duello interno col San Gallo, per il Lugano è già tempo di pensare al prossimo ostacolo. Calendario fitto e poco tempo per recuperare sono il leitmotiv di questa ripartenza post pandemia, alla quale tra ieri e oggi si sono aggiunte le incognite generate dal "caso Zurigo", con 9 membri - tra giocatori e staff - positivi al Covid-19.

«È un peccato che sia subentrata questa situazione, ma ci vogliamo concentrare sul campo: sul nostro dovere - interviene Maurizio Jacobacci, mister dei bianconeri - Dobbiamo pensare esclusivamente al Lucerna. Poi, se proprio devo dire la mia... dico che non vorrei essere nei panni della SFL, che deve prendere decisioni molto importanti».

Lo Zurigo non giocherà e non si potrà allenare per almeno 10 giorni. Campionato falsato?

«Non è un problema che ci deve toccare. Dobbiamo pensare solo alle nostre partite. Non ci riguarda, ma mi auguro che non toccherà anche a noi trovarci in questa situazione. Speriamo che tutto si risolva per il meglio».

Passiamo al match col Lucerna. Siete pronti?

«Vogliamo ripartire dalla prestazione offerta giovedì. Oggi c'è stata la rifinitura con particolare attenzione agli aspetti tecnico-tattici. Sarà importante recuperare bene le energie, perché servirà un altro sforzo importante. Indisponibili? Macek, Custodio e Bottani sono sempre out, il resto del gruppo è a disposizione».

Hai in mente qualcosa di particolare per affrontare la truppa di Celestini? Già battuta il 24 giugno a Cornaredo (2-0).

«Cercheremo di cambiare poco e dare continuità al nostro gioco, ma valuteremo anche col preparatore fisico: lui sa se qualcuno deve recuperare o meno».

