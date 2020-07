Allarme Covid tra tante incognite: «Il campionato deve chiudere»

ZURIGO - Da sempre contrario alla ripartenza post emergenza sanitaria, Christian Constantin - che si era appellato anche alla Comco per vietare la ripresa e aprire un’inchiesta contro la SFL - è tornato a parlare dopo il "caso Zurigo", che sta scombussolando i piani (invero piuttosto fragili) della Swiss Football League.

Un calendario fittissimo e tempi stretti - per l'UEFA i campionati devono chiudersi entro il 3 agosto -, mettono alle strette il calcio rossocrociato, che ora deve fare i conti con la quarantena dello Zurigo e, di fatto, sin qui non aveva previsto un concreto piano B in caso di possibile nuovo stop. Playoff? Classifiche congelate? Nessun titolo assegnato? Nella speranza che il torneo possa concludersi regolarmente, le domande non mancano.

Nel frattempo si resta anche in attesa dei test in casa Xamax, da dove potrebbero arrivare brutte notizie con un'altra squadre che rischia di finire in isolamento. Insomma c'è incertezza e altre partite potrebbero slittare, creando grossi problemi a livello di riprogrammazione.

«Ho sempre sostenuto che era giusto fermarsi definitivamente e ripartire a 12 squadre la prossima stagione... invece ora eccoci qua in questa situazione», ha commentato il presidente del Sion Christian Constantin parlando a "Le Matin".

Sulle colonne del "Blick" il vulcanico presidente ha poi rincarato la dose. «Il campionato deve chiudere immediatamente. Abbiamo piazzato la Coppa Svizzera ad agosto perché a livello medico non era accettabile giocare ogni due giorni. Di conseguenza non dovrebbe essere possibile farlo nemmeno per il campionato... Quindi con il rinvio di Zurigo-Sion e Basilea-Zurigo come faremo a recuperare le partite? Inoltre bisogna finire il campionato entro il 3 agosto. Il campionato deve essere terminato e bisogna utilizzare come classifica finale quella del 29esimo turno».

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)