Il Sion non si scompone: «Siamo pronti a qualsiasi scenario»

Sabato sera (ore 18.15) è in programma la sfida al Leztigrund - fra lo Zurigo e il Sion - valida per il 30esimo turno di Super League.

In virtù della positività al Covid-19 riscontrata sul giocatore dei tigurini Mirlind Kryeziu, si attendono i risultati dei test effettuati sui giocatori e sullo staff tecnico degli zurighesi, per capire se la partita in questione potrà avere luogo come previsto.

Intanto la formazione allenata da Paolo Tramezzani si è allenata normalmente ed è pronta a scendere in campo in terra zurighese: «Stiamo aspettando e vediamo cosa succederà», ha spiegato a "20 minutes" Tim Guillemin, responsabile della comunicazione del club vallesano. «Siamo pronti a qualsiasi scenario».

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)