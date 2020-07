Zurigo: il difensore Kryeziu positivo al coronavirus

La Super League deve far fronte al suo primo caso positivo di Covid-19 dalla ripresa del campionato. Si tratta del difensore dello Zurigo Mirlind Kryeziu, il quale presenta dei sintomi leggeri e si trova attualmente in isolamento presso il suo domicilio.

Il 27enne aveva disputato tutti i 90 minuti in occasione del pareggio (0-0) colto martedì a Neuchâtel contro lo Xamax. Tutti i giocatori, così come i membri dello staff dei tigurini, sono stati testati in maniera preventiva e sono in attesa dei risultati. Lo Zurigo ospita sabato il Sion (ore 18.15).

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)