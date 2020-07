Reti ed emozioni: il Lugano ferma il San Gallo

LUGANO - Sfida pirotecnica a Cornaredo, dove il Lugano di Jacobacci ha impattato 3-3 col San Gallo, sempre pericolosissimo a livello offensivo (già 63 gol in stagione). I biancoverdi, che arrivavano in Ticino con l'obiettivo di riprendersi la vetta in solitaria, si devono accontentare di un punto e di agganciare l'YB a quota 58.

Entrato bene in partita e subito pungente - ripartenza pericolosa al 2', con Janga murato sotto porta da Muheim -, il Lugano ha sbloccato il punteggio al 10' grazie a Sabbatini. Lesto nell'approfittare di un pasticcio della difesa ospite, il capitano dei bianconeri ha trafitto Zigi da pochi passi.

Incassato il colpo e richiamato in panchina Letard già al 23' (il difensore ha sulla coscienza l'1-0), il San Gallo ha cambiato passo e in poco più di dieci minuti ha ribaltato lo score. L'1-1 lo ha siglato Quintillà al 26' (a segno su rigore concesso per fallo di Guidotti), mentre il 2-1 porta la firma di Ruiz, che con un tocco elegante ha superato Baumann.

Chiuso sul 2-1 per gli ospiti un primo tempo vibrante, nella ripresa il match si è ulteriormente infiammato, con il pareggio trovato immediatamente da Gerndt. L'attaccante svedese, al 46', ha infilato il 2-2 con un pregevole colpo di testa che ha scavalcato Zigi. Giusto il tempo di tornare a centrocampo, e il San Gallo ha ricominciato a spingere e mettere alle strette i bianconeri. Scampato il pericolo con un bel gol di Ruiz giustamente annullato per fuorigioco, al 54' il Lugano è capitolato per davvero, con il 3-2 messo a segno da Demirovic di testa.

Costretto a soffrire di fronte alla verve dei biancoverdi, la squadra di Jacobacci ha avuto il grande merito e la qualità di sferrare una nuova zampata all'83'. Perfettamente imbeccato da Sabbatini, Lavanchy ha firmato il definitivo 3-3 grazie a una conclusione al volo.

Nel finale, giocato a viso aperto da entrambe le squadre, non sono mancate le occasioni e i brividi per le due difese, ma il risultato non è più cambiato.

Grazie al punto conquistato i bianconeri si portano a quota 34, sinonimo di settimo posto (+7 sul Sion, ottavo).

LUGANO - SAN GALLO 3-3 (1-2)

Reti: 10' Sabbatini 1-0; 26' Quintillà (rig.) 1-1; 39' Ruiz 1-2; 46' Gerndt 2-2; 54' Demirovic 2-3; 83' Lavanchy 3-3.

LUGANO. Baumann, Kecskes, Maric, Pavlovic (79' Jefferson), Yao, Lavanchy, Sabbatini, Covilo, Guidotti (46' Lovric), Gerndt (76' Lungoyi), Janga (46' Holender).

Ti-press (Samuel Golay)