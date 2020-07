Chiasso, Lugano e scontri diretti: si ricomincia...

Sazi dopo l’incrocio di Cornaredo tra Lugano e San Gallo? Non avrete tempo per digerire. Già questa sera scatterà infatti il nuovo turno del nostro pallone.

Ad aprire le danze (ore 18.15) saranno Losanna-Sciaffusa e Vaduz-Stade Losanna. La giornata potrebbe lasciare il segno anche perché poi, in chiusura, si terrà un Wil-GC nel quale le Cavallette rischiano moltissimo. Per sperare nella rimonta in classifica, in casa biancoblù non si può sbagliare più nulla… La serie cadetta si chiuderà domani (Chiasso-Kriens e Aarau-Winterthur), quando scatterà invece il 30esimo turno di Super League.

Tra i grandi si comincerà con la pericolosa trasferta del Sion a Zurigo e con lo scontro tra big - un po’ appannate - Basilea-Young Boys. Nonostante l’aritmetica non dia certezze, i renani sono già fuori dalla corsa al titolo. Uno sgambetto ai rivali renderebbe però la loro stagione un po’ più dolce. Domenica toccherà ancora al Lugano, che andrà a far visita all’ex Celestini e si vedrà poi Servette-San Gallo. Il meglio sarà però Thun-Xamax, scontro diretto che rischia di fare (almeno) una vittima.

Ti-press (Samuel Golay)